Tridente show al MIMO 2025 con GranCabrio Folgore e GranTurismo Folgore e passerelle a guida autonoma

PER MARCA

Maserati è stata tra i protagonisti dell’edizione 2025 del salone Milano-Monza MIMO svoltosi dal 27 al 29 giugno. Nell’occasione la Casa modenese ha messo a disposizione, per la Premiere Parade e la Journalist Parade, due auto simbolo d’avanguardia e innovazione come GranCabrio Folgore e GranTurismo Folgore. In collaborazione con la startup belga Aidoptation e il Politecnico di Milano sono state esposte anche una Maserati GranTurismo e una GranCabrio Folgore a guida autonoma.

Sempre attenta anche all’heritage, la Maserati ha partecipato all’edizione 2025 della Mille Miglia storica con una A6 GCS/53, biposto da competizione del 1953 di proprietà di un collezionista privato ma certificata da Maserati Classiche, che partecipò all’ultima edizione delle Freccia Rossa nel 1957. La Casa modenese ha inoltre fornito supporto alla manifestazione con tre vetture della gamma attuale: una Gran Turismo Trofeo, una Grecale e una GranCabrio Folgore (sviluppata dal gruppo AIDA, Artificial Intelligence Driving Autonomous).

La produzione della Maserati GT2 Stradale è iniziata già a dicembre 2024 nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena. Non supererà le 914 unità, come ricordato dal badge specifico posizionato sul tunnel centrale. La dicitura “1of914” rappresenta infatti un esplicito riferimento al 1914, anno di fondazione della Maserati. Ovviamente è una supercar esclusiva, riservata a un’elite che può permettersi di affrontare una spesa “a partire” da 312.000 euro. Il solo pacchetto Performance Pack viene proposto come optional al costo di 18.000 euro.