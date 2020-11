Truffe auto usate da UE, 8 arresti in operazione GdF. Veicoli acquistati in Europa e rivenduti in Italia senza pagare l’Iva

VENEZIA - È in corso una vasta operazione, che vede impegnati oltre 80 finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nei confronti di un gruppo criminale dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture usate di provenienza comunitaria. Nei confronti degli otto responsabili, su richiesta del procuratore di Treviso Massimo De Bortoli, il gip Marco Biagetti ha disposto altrettante ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro.

Gli indagati utilizzavano alcune società con sede operativa nel trevigiano per acquistare senza Iva, da Germania, Francia, Spagna e Belgio, autoveicoli usati di medio-grossa cilindrata, esibendo agli uffici della Motorizzazione Civile documentazione falsa che attestava l’avvenuto pagamento dell’imposta all’estero. Sono circa 500 i veicoli importati dall’organizzazione a decorrere dal 2015, per un giro d’affari di oltre 8,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di Iva sottratta alle casse dello Stato. I particolari dell’operazione saranno resi noti dal comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, Col. Francesco De Giacomo, alle 10.30 in una videoconferenza.