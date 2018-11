Truffe RC auto, Ivass avverte: attenzione al sito pastoreassicurazione.com per attività irregolare

ROMA - Il sito internet www.pastoreassicurazione.com non è riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel registro. È quanto scrive l’Ivass in una nota. «È stata segnalata la commercializzazione di polizze assicurative r.c. auto anche di durata temporanea per il tramite del suddetto sito internet che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari - RUI», spiega l’istituto di vigilanza. A seguito delle verifiche, l’Ivass ha accertato che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito è irregolare e, conseguentemente, ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.