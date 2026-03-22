Turbo 100, il nuovo 3 cilindri di Stellantis per recuperare l’affidabilità al debutto su Peugeot 208 e 2008

Addio PureTech e benvenuto il Turbo 100. Così infatti si chiama il nuovo 3 cilindri 1.2 che sostituisce uno dei propulsori più chiacchierati e che ha creato più problemi a Stellantis a causa della fragilità della distribuzione mossa da cinghia a bagno d’olio, tanto da costringere il costruttore franco-americo-italiano a indennizzare i propri clienti e a modificare la distribuzione con un comando a catena.

Il Turbo 100 ha dunque l’obiettivo di rimettere le cose a posto in modo radicale guardando anche ai prossimi obblighi in tema di emissioni nocive (vd. Euro 7). Il 3 cilindri mantiene del precedente solo la cilindrata di 1.199 cm3 mentre il 70% in valore è nuovo. Nuovi il blocco cilindri e anche i pistoni, dotati di segmenti e un cielo modificati, l’alimentazione ad iniezione diretta a 350 bar, per atomizzare meglio la benzina e facilitarne la combustione, e il turbocompressore a geometria variabile.

La distribuzione è stata ovviamente riprogettata e, oltre alla catena, ora gode anche di un variatore di fase che funziona con un’altra logica, funzionale alla presenza del ciclo Miller. Il nuovo 3 cilindri ha dunque un rapporto di compressione geometrico più elevato per aumentare l’efficienza, ma chiudendo in ritardo le valvole di aspirazione, riduce le perdite di pompaggio e aumenta dunque il rendimento e abbassa le temperature di combustione che alzano le emissioni di ossidi d’azoto.

Fondamentale, in questo caso, la presenza del già citato turbocompressore con turbina a geometria variabile che permette di ottimizzare la portata d’aria anche ai bassi regimi migliorando sia la pulizia della combustione sia la risposta all’acceleratore. Il nuovo 3 cilindri eroga 205 Nm già a 1.750 giri/min e 101 cv (74 kW) a 5.500 giri/min, quello che ci vuole per avere prestazioni adeguate su una city car e quell’elasticità che facilita i sorpassi e rende gradevole l’utilizzo durante la marcia in città.

Particolare attenzione è stata ovviamente dedicata all’affidabilità e al consumo di olio, ovvero ai fattori di criticità del PureTech. I test di sviluppo sono stati condotti negli scenari più vari e probanti per un totale di oltre 3 milioni di chilometri percorsi. Questo permette di allungare gli interventi di manutenzione che passano da un anno/20.000 km a 2 anni/25.000 km con un controllo intermedio mentre rimane fissato a 8 anni e 160.000 km il limite della copertura Peugeot Care.

Saranno infatti la 208 e la 2008 i primi modelli della galassia Stellantis a essere equipaggiate del nuovo 3 cilindri, la prima dal mese in corso e l’altra da maggio, anche se non viene indicato con quale scelta di trasmissione e se ci saranno altri livelli di potenza, magari con l’ausilio di qualche forma di elettrificazione. Praticamente scontato che il Turbo 100 sarà impiegato anche su altri modelli degli altri marchi Stellantis che oggi montano il PureTech.