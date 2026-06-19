Twingo, non solo un’auto. L'ecosistema "Twingomania" amplia lo spostamento cittadino includendo soluzioni di mobilità leggera

Con la nuova Twingo, la Renault va oltre il lancio di un nuovo modello di citycar. Lo si è capito sin dal gennaio scorso, quando l’erede della mitica citycar del secolo scorso venne esposta per la prima volta al Salone di Bruxelles. Nello stand della casa francese non venne svelata un’auto, ma un mondo. Un mondo fatto di oggetti tutti da scoprire, destinati a rappresentare il programma Twingomania. Una roba mai vista prima, destinata a svilupparsi con l’Expo Twingo ed il Festival Twingo, eventi dedicati, che proseguiranno con il Festival Twingo in programma dal 18 al 21 giugno al Défilé Renault degli Champs Élysées.

Sorprendente la collezione di esclusivi prodotti di merchandising abbinati all’auto. Ne fanno parte una moto, uno scooter, una bicicletta, un fuoribordo, uno skateboard e un bodyboard, tutti rigorosamente elettrici. La moto elettrica si chiama Twingo Vega. Nasce su un telaio leggero e sfrutta un motore da 10 kW, con una batteria da 7 kWh che garantisce fino a 140 km di autonomia, per una velocità massima di 110 km/h. In Renault dicono che “traduce lo spirito di Twingomania in una versione a due ruote efficiente, espressiva e orientata verso le nuove mobilità”. Lo scooter elettrico urbano si chiama Vässla. Si colloca a metà strada tra minimalismo scandinavo e mobilità moderna. Con un’architettura essenziale, linee fluide e silenziosità, è un oggetto di stile, oltre che un mezzo di trasporto. Vanta un’autonomia di 120 km (con due batterie) e velocità massima di 45 km/h.

La bicicletta urbana elettrica si chiama invece Pamela. Il look è ispirato alle BMX. Compatta, audace e in linea con i codici della pop culture urbana degli anni 80/90, è dotata di cestino cargo e batteria da 522 Wh. Può raggiungere i 25 km/h e ha un’autonomia fino a 70 km. In Renault la descrivono come “perfetta sintesi tra divertimento, mobilità elettrica e stile Twingo”. Indicato essenzialmente a giovani e giovanissimi lo skateboard elettrico Twingo Elwing. Ultracompatto, pesa solo 6,9 kg, raggiunge i 25 km/h ed è dotato di batteria standard ricaricabile in 90 minuti. In Renault assicurano che “la tavola ampia e concava offre un movimento fluido e stabile, ideale per chi vuole spostarsi velocemente e senza difficoltà”.

Destinati al mare gli altri due oggetti di questa originale collezione Twingo: il Bodyboard elettrico Mo-Jet e il fuoribordo Kahe. Il primo viene proposto per inventarsi un nuovo modo di scivolare sull’acqua. Con il suo design modulare consente di passare dall’utilizzo a scopo relax a quello ultraprestazionale (surf, bodyboard, foil, ecc.). Il motore, alimentato da una batteria in grado di ricaricarsi per il 95% in 45 minuti, assicura una velocità di 55 km/h. Il Twingo Kahe è invece un vero e proprio fuoribordo multifunzionale, smart, leggero, silenzioso e ultracompatto. Bastano pochi secondi perché si trasformi in motore per barca, scooter subacqueo o propulsore per paddle o kayak. Pesa solo 4,9 kg, può raggiungere gli 8 km/h e vanta un’autonomia fino a 8 ore. “Con le sue prestazioni – assicura la Casa - offre una spinta sorprendente, un’autonomia incredibile e uno spirito pratico e divertente, in sintonia con l’energia di Twingomania”.