Uber, 10 auto gratis per medici Spallanzani. A disposizione servizio con conducente e bici elettriche

ROMA - Uber mette a disposizione dell’Ospedale Spallanzani di Roma dieci auto con conducente, per corse illimitate e gratuite, per il trasporto del personale e di attrezzature tra i diversi poli dell’istituto. Il servizio, si legge in una nota, sarà attivo tutti i giorni, per le prossime due settimane, dalle ore 17 alle ore 10 nei giorni feriali, e h24 durante il weekend, quando l’ospedale ha maggiore bisogno di effettuare gli spostamenti. Uber ha anche ampliato la disponibilità, nella zona dell’ospedale, di bici elettriche del servizio a noleggio Jump, a disposizione gratuitamente dello staff medico sanitario dello Spallanzani.