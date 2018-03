Uber, ecco il video dell'incidente mortale rilasciato dalla polizia

La polizia dello stato dell'Arizona, in Usa, ha diffuso il video che mostra l'incidente mortale che ha coinvolto un'auto Uber senza conducente ed Elaine Herzberg, la donna che stava attraversando la strada e che ha perso la vita a seguito delle ferite riportate.

Nella prima parte del filmato le immagini riprese dalla telecamera esterna dell'auto mostrano gli attimi che precedono l'impatto. Si nota che la donna appare all'improvviso sulla strada mentre porta a mano la sua bicicletta. Nella seconda parte le immagini mostrano l'interno della vettura con la reazione di Rafaela Vasquez, la tester a bordo dell'auto che non è riuscita a riprendere in tempo i comandi per impedire la tragedia.