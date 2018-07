Uber, stop al programma per sviluppo camion a guida autonoma

NEW YORK - Uber accantona i piani per lo sviluppo di camion autonomi. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che la decisione rientra nel processo di revisione del suo programma per veicoli senza guidatore, i cui test sulle strade pubbliche sono stati sospesi dopo un incidente mortale.

«Abbiamo deciso di mettere fine allo sviluppo del programma di camion autonomi e di andare avanti solo sulle auto» afferma Eric Meyhofer, responsabile dell'Advanced Technologies Group di Uber. Il programma affonda le sue radici nel 2016 con l'acquisizione di otto, la start up per la guida autonoma fondata da un ex dipendente di Google. La tecnologia di Otto è stata al centro di una battaglia legale fra Uber e Waymo, la divisione di auto autonome di Google, che l'app per auto con conducenti ha patteggiato.