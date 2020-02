Uber testa numero gratis per chiamare servizio tramite SMS. Pensato per anziani o chi non ha smartphone

ROMA - Uber sta testando un numero gratuito per quelle persone che non hanno uno smartphone e vogliono prenotare il servizio con una semplice telefonata o un sms, e non tramite l’app. Il test è partito in Arizona e potrebbe estendersi per ora negli Stati Uniti. Secondo il Pew Reasearch Center, il 96% degli americani ha un telefono, l’81% di questi ha uno smartphone, ma il resto ha semplici telefoni che fanno solo chiamate e sms. Questa iniziativa va dunque incontro a questo tipo di utenti, soprattutto in là con l’età.

I clienti possono chiamare ‘1-833-USE-UBER’ per raggiungere una persona che prenoterà per loro una corsa sull’app e fornirà il preventivo. Poi Uber invierà i dettagli del conducente, l’orario di arrivo previsto e le ricevute tramite un sms al cliente. messaggio di testo. «Il servizio è stato progettato pensando ai più anziani, anche se la nostra speranza è che chiunque preferisca all’app la comunicazione tradizione, ne possa trarre beneficio», ha spiegato la società, come riporta il sito della Cnn. Uber ha già utilizzato l’Arizona come banco di prova, in particolare per il suo progetto di auto a guida autonoma.