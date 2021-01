Ubriaca investe con auto carabiniere a posto di blocco. Positiva all’alcoltest, il militare è fuori pericolo

MILANO - Ubriaca ha investito con l’ auto un carabiniere impegnato in un posto di controllo a Milano: il militare è finito in ospedale fortunatamente senza riportare serie ferite, mentre la donna, di 47 anni, è stata denunciata. La guidatrice, residente in città e incensurata, ha travolto il carabiniere, ieri sera, in via Ravenna, al volante di una Nissan Micra. L’uomo, centrato di spalle, è stato scaraventato a terra riportando una ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra e policontusioni al viso, al bacino ed al braccio destro: è stato trasportato al Policlinico dove è trattenuto per precauzione in osservazione. Non ha riportato traumi o fratture. La conducente ha rifiutato le cure mediche.

La Polizia Locale ha accertato che i documenti di guida, circolazione e assicurativi erano in regola, ma ha denunciato la donna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol poiché risultata positiva all’alcoltest con tasso pari a 0,94 g/l, sospendendole la patente di guida e sottoponendo a fermo amministrativo l’autovettura. Il carabiniere era al lavoro insieme a un collega: i due erano - spiega il Comando provinciale dell’Arma - entrambi dotati dei dispositivi ad alta visibilità e avevano attuato il controllo in un luogo adeguatamente illuminato, mantenendo in funzione il lampeggiante del mezzo di servizio al fine di segnalare la loro presenza.