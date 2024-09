Ubriaco alla guida di auto senza una ruota, pensionato fermato dai carabinieri. Via patente e vettura per 30 giorni

Girava in macchina solo con tre ruote e in stato di ebrezza. E' quanto è successo ieri sera sulla statale del Brennero a Bronzolo, a sud di Bolzano. Una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato, in seguito a numerose segnalazioni di un veicolo con andatura irregolare e privo del pneumatico anteriore destro. Il conducente della Dacia Lodgy, un pensionato residente a Laives, una volta identificato, ha mostrato chiari segni di ebbrezza alcolica, difficoltà nell'eloquio e problemi di coordinazione motoria.

I Carabinieri hanno quindi effettuato un test etilometrico, il quale ha rilevato un tasso alcolico di 1,49 g/l e 1,42 g/l. Sono così scattati il ritiro di patente e il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. L'intervento rapido dei militari ha permesso di evitare situazioni di pericolo su una strada ad alta percorrenza. Come previsto dal Codice della Strada si è proceduto al ritiro immediato della patente e al fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.