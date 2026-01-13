Un leone Polygon: il futuro secondo Peugeot. Portiere ad ali di gabbiano e diverse citazioni dell'iconica 205

SOCHAUX - Tra richiami al passato, design innovativo e nuove tecnologie, il futuro di Peugeot si chiama Polygon. Questo il nome della nuova concept car del marchio del Leone che anticipa diverse novità che vedremo sulle prossime vetture francesi, prima su tutte la Peugeot 208. Lunga meno di quattro metri, la Polygon Concept presenta un carattere futuristico abbinato a linee e forme pulite. Ma, osservandola con attenzione, si possono apprezzare numerosi richiami alla storia di Peugeot. In particolare a balzare all’occhio sono le diverse citazioni all’iconica 205 come la firma luminosa, a tre artigli orizzontali e animata da micro-LED, che ne richiama la calandra. Ugualmente anche al posteriore si nota uno stile che ricorda il retrotreno della gloriosa antenata. I grandi cerchi, le ampie superfici vetrate e le portiere ad ali di gabbiano caratterizzano la vista laterale, ma la vera novità è il display sul montante C che indica lo stato di carica della vettura. Se gli esterni della Polygon sono futuristici, non è da meno l’abitacolo. Sparisce l’i-Cockpit in favore di una sorta di head-up display da 31” che proietta tutte le informazioni sul parabrezza. Inoltre azionando le tre modalità di guida – Cruise, Fun e Hyper – cambiano i colori e le grafiche sia all’interno che all’esterno come sui cerchi. In Peugeot si parla ancora di piacere di guida con l’Hypersquare, uno sterzo elettronico Steer-by-Wire che non presenta nessun collegamento fisico con le ruote e che farà il suo debutto sulle vetture di serie nel 2027.



A metà strada tra un volante di Formula 1 e un joystick di un videogioco, i movimenti dello sterzo sono “letti” da sensori che li trasmettono elettronicamente alle ruote. Con un raggio di sterzata di 170° per lato e un rapporto variabile, il sistema è in grado di effettuare manovre dei parcheggi con pochi movimenti pur mantenendo la giusta precisione alle alte velocità. Lo spazio a bordo non manca. Dal cruscotto configurabile, dove si possono agganciare numerosi accessori, ai sedili realizzati con la stampa 3D e costituiti da plastica riciclata R-PET tutto è personalizzabile. Anche il resto degli interni sono ottenuti da materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale. Eccezion fatta che si tratti di una vettura elettrica, della Polygon non sono state svelate le sue caratteristiche tecniche. Altra curiosità, Peugeot ha mostrato la concept car per la prima volta nel videogame Fortnite a sottolineare come virtuale e reale procedano ormai di pari passo.