Una Isotta Fraschini per Emerson Fittipaldi. Il campione brasiliano ha acquistato una Tipo 6 Pista

Una Isotta Fraschini per Emerson Fittipaldi che ha acquistato una Tipo 6 Pista. Il pilota paulista, considerato tra più forti campioni automobilistici di tutti i tempi, è entrato nella famiglia dei clienti Isotta Fraschini acquistando una Tipo 6 Pista, versione quasi gemella della vettura che ha partecipato nel 2024 al WEC, il campionato mondiale Endurance.

Nel suo curriculum di pilota, Fittipaldi può vantare 14 vittorie nel Gran Premi e due titoli iridati i Formula 1. Passato poi a correre sulle piste di quella che poi è diventata l'attuale Indycar, ha vinto un campionato, collezionato 22 primi posti, compresi due successi nella 500 Miglia di Indianapolis, la corsa più famosa del mondo.

L'Isotta Fraschini Tipo 6 Pista può contare su un potenziale legato ai più di 1000 cavalli per un peso inferiore ai 1000 chili in versione Track Days, ha incuriosito a tal punto Fittipaldi dal tentarlo a lanciarsi in una nuova avventura come quella di dar vita a una serie di hypercar biposto, dal design estremo, che porteranno il suo nome.