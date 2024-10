Una Porsche Cayenne Turbo GT minivan per la famiglia Zuckerberg

Una Porsche Cayenne Turbo GT in versione minivan per Mark Zuckerberg e famiglia. La notizia è stata rivelata dallo stesso fondatore di Facebook che in un post su Instagram ha immortalato il momento del ritiro della vettura, regalo per la moglie Priscilla Chan.

La versione minivan (che non è proposta dalla casa automobilistica Porsche) è stata realizzata dagli specialisti West Coast Customs, l'azienda di personalizzazione di veicoli resa famosa dalla serie «Pimp My Ride» del canale MTV, che hanno sviluppato un esemplare unico appositamente realizzato per soddisfare le richieste del ceo di Meta.

Le foto pubblicate sulla pagina Instagram dallo stesso Zuckerberg, mostrano il veicolo dal passo allungato e completo di porte scorrevoli in stile minivan. I dettagli tecnici della trasformazione non sono stati - per ora - resi noti e non ci sono immagini degli interni, ma è probabile che ci siano tre file di sedili, forse in una configurazione 2+2+2, per poter ospitare l'intera famiglia Zuckerberg.