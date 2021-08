Una rete di ricarica rapida “griffata” Volvo. Con Recharge Highways un pieno veloce da 175 kW in aree strategiche

MILANO - Gamma “pulita”. In Italia la XC40 Recharge plug-in hybrid è disponibile negli allestimenti Inscription Expression, Inscription e R-Design a partire da 47.750 nel caso della motorizzazione T4, mentre per la corrispondente versione T5 bisogna mettere in conto 1.100 euro in più. Nel caso degli allestimenti Plus e Pro previsti per la versione “full electric” il listino parte invece da 56.300 e 60.400 euro rispettivamente.

Autostrade elettriche. Volvo Recharge Highways è l’iniziativa che la filiale italiana ha pensato per i clienti della XC40 elettrica. L’obiettivo è realizzare una rete di ricarica veloce da 175 kW in aree strategiche (presso le concessionarie del brand e le uscite autostradali). Su 30 stazioni previste, 25 saranno operative entro l’estate 2021 con capacità di rifornire all’80% contemporaneamente due auto in circa mezz’ora.

Modello portante. XC40 è la Volvo più apprezzata in Italia. Lo confermano le oltre 35.000 unità vendute dal lancio, avvenuto nel 2017. Di queste, 11.600 sono state consegnate nel 2020, mentre il 51% delle 4.500 immatricolate nei primi cinque mesi del 2021 era costituito dalle ibride plug-in. Un numero che ha portato al 38,4% il peso delle Volvo alla spina sul totale delle immatricolazioni di marca nel nostro Paese.