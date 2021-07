Una spiaggina su base Fiat 500L: è la Living Capri Beach realizzata da Vernagallo per un concessionario di Salerno

SALERNO - Con l’estate arriva quasi sempre qualche novità intrigante ispirata alle spiaggine, le auto balneari che negli anni 50/60 diventarono simbolo di spensieratezza, ideali per godersi le vacanze al mare, spesso nelle mani di personaggi del jet-set come Gianni Agnelli o Aristotele Onassis. La novità più recente, per ora prodotta in un unico esemplare, è la Fiat 500L Living Capri Beach: derivata dalla 500L 7 posti, è una attraente auto open air che in qualche modo ricalca le orme della Fiat 600 Multipla Jolly Ghia a 6 posti prodotta in appena 32 esemplari nel 1961, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’unità d’Italia.

L’erede di quella indimenticata Multipla è stata realizzata da Giovanni Vernagallo, carrozziere torinese (ma di origine siciliana) con un passato di lavoro proprio alla Ghia, dove imparò, da giovane, i segreti delle trasformazioni più impegnative. Autore di numerosi allestimenti speciali (in prevalenza su base Fiat, ma non solo) lo specialista di Venaria Reale si è dedicato alla trasformazione della 500L su richiesta di una concessionaria, la Fiat Galdieri di Salerno.

Marcello Galdieri, titolare dell’omonima azienda commerciale, non ha dubbi: “La 500L trasformata da Vernagallo è l’auto ideale per godersi vacanze e weekend fuori dell’ordinario, e se non ci fossero stati i ritardi e le incertezze provocati dalla pandemia avremmo potuto allestire un servizio di noleggio dedicato a turisti italiani e stranieri, sfruttando al meglio località del territorio salernitano come la Costiera Amalfitana. Date le circostanze, però, per quest’anno abbiamo preferito affidare l’auto in gestione a una società che si occupa di eventi e matrimoni. Di sicuro, comunque, per ora l’auto non è in vendita, e infatti non abbiamo fissato neanche un prezzo”.

La “open air” Living Capri Beach realizzata da Vernagallo nasce dunque sulla base della Fiat 500L 7 posti con motore 1.6 Multijet da 120 cv, ma dell’auto da cui deriva conserva soltanto la meccanica e i tratti salienti dello stile. Per il resto è stata sottoposta ad una profonda trasformazione che ha interessato non solo l’abolizione del tetto e delle portiere, ma l’intera struttura.

Tutta la scocca è stata opportunamente rinforzata, a partire dal pianale e dalle fiancate a mezz’altezza. I rinforzi in acciaio sono di varie tipologie e dimensioni, come piastre, scatolati e tubolari. Un robusto roll-bar formato da materiale altoresistenziale lega le fiancate garantendo così la sicurezza degli occupanti.

In dotazione viene fornito un tendalino parasole, mentre la vera e propria capote è disponibile come optional. L’esemplare numero 1 è stato verniciato in azzurro chiaro, con particolari bianchi per il frontale e la coda. L’allestimento dei sedili e delle pannellerie prevede la possibilità di rivestimento, a scelta del cliente, sia in tessuto impermeabilizzato sia in finta pelle di tipo nautico.

In seguito – questo è certo - un’auto come questa potrebbe suscitare l’attenzione di varie località turistiche, a cominciare dalle isole, e in particolare da Capri, dove le auto scoperte hanno scritto la storia della mobilità estiva. Ciò detto, eventuali repliche non potrebbero nascere però sulla base della 500L 7 posti: il modello è infatti uscito di produzione e la trasformazione di una 5 posti incontrerebbe difficoltà di omologazione, a causa dell’impianto frenante meno potente e dunque inadeguato rispetto all’aggravio di peso imposto dalla trasformazione.

Presto dalle officine Vernagallo arriveranno però altre novità. “Il passaggio successivo – rivela infatti il carrozziere torinese – riguarderà la propulsione elettrica, che nel campo delle auto balneari può contare su un bacino di utenza molto ampio. Ci sono già collezionisti di Fiat 500 storiche, quelle della prima generazione nata nel 1957, che si sono mostrati interessati alla trasformazione con sistema di propulsione a zero emissioni, l’ideale per isole e luoghi di vacanza. Sono arrivate richieste anche da Malta, e stiamo lavorando al progetto di trasformazione della Nissan N200 Evalia, auto sulla quale abbiamo già operato per realizzare taxi cabriolet con tradizionale motore termico, ma ora disponibile anche nella versione elettrica”.