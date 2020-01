Unasca scrive alla Commissione Trasporti: lezioni di guida per tutti i tipi di patente

ROMA - Con una lettera aperta ai parlamentari della Commissione Trasporti, l’Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e Consulenze Automobilistiche, rilancia la necessità di modificare un articolo della legge di riforma del Codice della Strada, introducendo la formazione minima per il conseguimento di ogni categoria di patente (non solo B ma anche AM, A1, A2 e A), delegando poi al Ministero dei Trasporti l’individuazione dei criteri.

«Una modifica necessaria – spiega il Segretario Nazionale di Unasca, Emilio Patella – sia per tutelare al meglio la sicurezza stradale nel nostro paese, sia per ottemperare alla Direttiva UE 2006/126 che stabilisce l’obbligo di esami di guida su ogni tipo di strade, extraurbane e autostrade, per le varie categorie di patenti da conseguire. Del resto lo stesso Consiglio di Stato – ricorda Patella - si è espresso indicando come ottimale soluzione l’introduzione da parte del MIT di un numero minimo di lezioni di guida anche per ciclomotori e motocicli». Un correttivo al testo di legge, di cui la Commissione riprenderà l’esame in questi giorni, che favorirebbe una maggiore sicurezza stradale per conducenti e cittadini.