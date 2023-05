Unimog svela un nuovo mezzo tutto terreno per i Vigili del Fuoco. Capacità di guado di 1,2 metri, serbatoio d’acqua di 3.200 litri

Progettato per affrontare incendi nelle foreste, portare soccorso in caso di calamità naturali e alluvioni, il nuovo Unimog U 5023 sviluppato per i vigili del fuoco può affrontare terreni accidentati, pendii molto ripidi e ha una capacità di guado di ben 1,2 metri. Lungo 6.950 mm, alto 3.300 mm, può trasportare in zone impervie un equipaggio di quattro pompieri, con relativo equipaggiamento, e può ospitare sul tetto sino a dieci persone, per trasporti di emergenza e salvataggi da aree alluvionate.

Una serie di sistemi di spruzzo, sistemati sull’anteriore del mezzo e sopra le ruote, permette a questo Universal-Motor-Gert di spostarsi anche all’interno di aree devastate dalle fiamme. I due cannoncini posizionati sul veicolo permettono di sparare sino a duemila litri d’acqua al minuto. Dotato di trazione integrale, sistema di traino winch all’ anteriore, serbatoio d’acqua di 3.200 litri, il mezzo estremo messo a punto da Mercedes-Benz per la linea Unimog, è stato presentato a Fulda, al salone Rettmobil 2023.