“Universo Ferrari” a Nuova Delhi, prima volta in India. L'esperienza dedicata al mondo del Cavallino

Arriva per la prima volta in India Universo Ferrari, l'esperienza immersiva dedicata al mondo del Cavallino Rampante, inaugurata a Nuova Delhi alla presenza dell'amministratore delegato Benedetto Vigna e dell'ambasciatore italiano Antonio Bartoli. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino al primo novembre e punta a valorizzare la storia, l'innovazione, le prestazioni e l'artigianalità del marchio di Maranello. L'iniziativa si inserisce nella strategia di rafforzamento del legame con il mercato indiano, in rapida crescita e caratterizzato da una comunità sempre più ampia di clienti e appassionati. Ferrari prevede inoltre di ampliare la propria rete commerciale con nuove aperture nell'India meridionale e occidentale entro la fine del 2026.

«Universo Ferrari è un invito a vivere il mondo Ferrari nella sua interezza: il nostro spirito racing, le nostre vetture sportive, il nostro lifestyle, il nostro patrimonio storico e la nostra costante spinta all'innovazione», spiega Vigna che sottolinea l'importanza di costruire un rapporto duraturo con il Paese e la sua crescente comunità di Ferraristi. Il percorso espositivo comprende la gamma attuale delle vetture sportive, un'area dedicata a Ferrari Luce e al programma Tailor Made, oltre agli spazi dedicati alle competizioni, alle auto storiche e alla storia del marchio in India. Presenti anche approfondimenti sulla community Ferrari, sul progetto Hypersail e sull'impegno dell'azienda per la prosperità condivisa. Accanto alla dimensione commerciale e culturale, spazio alla solidarietà. Durante una cena riservata ai clienti si è svolta un'asta benefica organizzata con Avélon Luxe, nuovo partner dei programmi Ferrari Hypercar e Challenge Middle East.

I dieci lotti proposti hanno contribuito a raccogliere fondi per le iniziative di Ferrari e Save the Children attraverso Bal Raksha Bharat, a sostegno dell'istruzione dei bambini delle comunità più svantaggiate, con interventi dedicati alla preparazione scolastica, all'apprendimento di base e alle risorse didattiche. L'arrivo dell'esposizione è stato accompagnato anche da un viaggio attraverso il Paese: 25 Ferrari hanno percorso circa 1.800 chilometri partendo da Mumbai e attraversando Vadodara, Udaipur, Jaipur e Agra prima di raggiungere Nuova Delhi.