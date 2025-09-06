Unplugged, Hyundai con Accordi Disaccordi per il primo clip girato con le telecamere di bordo

Un video musicale girato con l’aiuto telecamere di bordo di un’automobile. Lo ha fatto per la prima volta la Hyundai e lo ha fatto in Italia con la jazz band italiana Accordi Disaccordi utilizzando gli obiettivi delle quali sono equipaggiate i modelli Inster, Ioniq 5 e Santa Fe.

Il filmato, visibile su youtube e intitolato Unplugged, documenta alcuni momenti trascorsi in una notte a Perugia e dintorni dai membri del gruppo musicale composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi (chitarre manouche ed elettriche) e da Dario Scopesi (contrabbasso e sintetizzatore). Ovviamente a bordo e nei pressi di uno dei tre modelli della casa sudcoreana.

Eseguendo il brano Blast, tratto dall’album omonimo, il trio dà una dimostrazione del suo virtuosismo accompagnando con allegria il swing del loro jazz manouche influenzato anche da melodie mediterranee, ritmi latini e anche rock. E il tutto di fronte alle normali telecamere insieme a quelle posteriori e a quelle laterali che le Hyundai utilizzano anche come retrovisori aggiunti.

Tutte e tre le vetture rappresentano novità fresche in gamma: la Inster è una piccola elettrica dallo stile accattivante, la Ioniq 5 è la prima elettrica di nuova generazione di Hyundai con tecnologie e prestazioni al vertice e infine c’è la Santa Fe, il grande suv 7 posti che pochi mesi fa ha debuttato con la sua quinta generazione e ha nel cofano efficienti propulsori full hybrid e plug-in hybrid.

Il messaggio del filmato riguarda il ruolo dell’innovazione e delle tecnologie: esse devono servire le persone e l’umanità in tutte le loro migliori espressioni e bisogni, quelli che accompagnano il vero progresso, dei quali fa sicuramente parte la musica. Una visione che Hyundai ha sempre seguito e lo ha voluto dimostrare con questa iniziativa per potenziare l’immagine di operatore della mobilità intelligente e sostenibile.