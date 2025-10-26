Unrae festeggia 75 anni con la pubblicazione di un libro sulla sua storia. Presentato ad Auto e Moto d’Epoca

In occasione del Salone Auto e Moto d’Epoca, Unrae (L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha celebrato il suo 75esimo anniversario con la pubblicazione del libro “Unrae 2025: I nostri primi 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell’automotive italiano”. Fondata nel 1950, Unrae ha contribuito attivamente allo sviluppo del settore automotive in Italia, attraversando e testimoniando trasformazioni epocali: dalla motorizzazione di massa del dopoguerra alle rivoluzioni tecnologiche contemporanee, dalle prime normative ambientali fino all’auto autonoma.

«Sono profondamente orgoglioso che la mia presidenza sia iniziata proprio in corrispondenza di una tappa così importante», ha dichiarato Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae. «Settantacinque anni di storia rappresentano un patrimonio inestimabile di esperienza e competenza. Unrae continuerà a lavorare con la stessa determinazione anche in futuro, confermandosi punto di riferimento per tutti gli operatori presenti in Italia. In questo periodo di grandi trasformazioni, è assolutamente fondamentale che l’intera filiera dell’auto sia compatta nel disegnare insieme il prossimo futuro dell'automobile», ha aggiunto.