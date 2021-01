Urban Air Port supportato da Hyundai realizzerà in GB struttura per taxi volanti. Progetto Air-One a Coventry

COVENTRY - Sarà realizzata a Coventry la prima struttura della società Urban Air Port - denominata Air-One - destinata a funzionare come hub per rendere operativa la mobilità con aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Il progetto è stato presentato dalla divisione Urban Air Mobility di Hyundai Motor Group in JV con Urban Air Port che sarà il partner principale per l'infrastruttura che servirà a sperimentare e migliorare le conoscenze indispensabili per sostenere la crescita globale di questo nuovo settore della mobilità che impiega ad aerotaxi e droni autonomi per le consegne delle merci.

L'ambizioso progetto Air-One, selezionato come vincitore del programma Future Flight Challenge del Governo Britannico, unirà l'industria, il Governo e il pubblico per dimostrare come si possa sbloccare il potenziale della mobilità aerea urbana sostenibile per ridurre il traffico, diminuire l'inquinamento dell'aria e decarbonizzare il settore del trasporto, offrendo allo stesso tempo un servizio di trasporto passeggeri e di consegne senza interruzioni. Il sostegno allo sviluppo di Air-One rientra nei piani del Gruppo Hyundai per la commercializzazione dei suoi velivoli entro il 2028.''Le auto hanno bisogno di strade - sottolinea Ricky Sandhu fondatore e presidente di Urban Air Port - i treni delle rotaie, gli aerei degli aeroporti, mentre ai velivoli eVTOL serviranno gli Urban Air Port. Urban Air Port lavorerà per migliorare la connessione fisica tra le nostre città, potenzierà la produttività e aiuterà il Regno Unito ad acquisire una posizione di leadership all'interno di un'economia globale pulita completamente nuova.

Le macchine volanti hanno rappresentato un'elucubrazione futuristica. Air One renderà il trasporto aereo urbano pulito e accessibile alla gente introducendo un nuovo mondo di mobilità aerea a zero emissioni''. A sua volta Pamela Cohn, chief operating officer della divisione Urban Air Mobility di Hyundai Motor Group ha ricordato che ''mentre portiamo avanti il nostro programma dedicato agli aeromobili eVTOL, lo sviluppo di infrastrutture rappresenta un imperativo. Air One è un progetto singolare che ha l'obiettivo di aprire la strada allo sviluppo di un network robusto, accessibile e intermodale di infrastrutture per la mobilità del futuro. Siamo entusiasti di partecipare a questa collaborazione col Regno Unito e non vediamo l'ora di lavorare insieme per avere un impatto sulla comunità e creare opportunità attraverso soluzioni di mobilità sicure, accessibili e incentrate sull'uomo''. L'ingombro fisico di una struttura come Air-One è inferiore del 60% rispetto a un tradizionale eliporto (l'infrastruttura più comparabile). Attraverso l'utilizzo di un'innovativa tecnica di costruzione, i siti possono essere installati in pochi giorni, si caratterizzano per la neutralità della CO2 e possono essere operati come impianti stand-alone, ovvero non devono sempre dipendere da una connessione a un'infrastruttura adeguata.

Urban Air Port offre un approccio integrato alla decarbonizzazione delle città: è progettato per supportare qualsiasi velivolo eVTOL ed è complementare alle altre modalità di trasporto sostenibile, in qualità di centro per veicoli elettici, autobus elettrici e scooter a batteria o altri veicoli. Il design modulare consente agli Urban Air Ports di essere facilmente smontati e trasportati in siti alternativi, man mano che il settore della mobilità aerea si sviluppa. Il loro design rende questi siti ideali anche per la gestione delle situazioni di emergenza: gli Urban Air Port possono mobilitare rapidamente droni e altri mezzi eVTOL per raccogliere e trasportare scorte d'emergenza, attrezzature e persone ove necessario.Urban Air Port ha il potenziale di rivoluzionare le città in tutto il mondo, rendendole più connesse e pulite, accelerando nel mentre la nostra ripresa economica sostenibile. Questo progetto incarna la missione del fondo Future Flight Challenge - è innovazione nella sua forma migliore - e aiuterà il Regno Unito a posizionarsi in prima linea nella mobilità aerea urbana elettrica. L'azienda ha in programma di sviluppare oltre 200 siti nel corso dei prossimi cinque anni, per soddisfare la domanda globale.