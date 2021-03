Urus è un missile anche sul ghiaccio. Il Supersuv Lambo fa record di velocità a 298 km/h sul Lago Baikal

BAIKAL - Sul Lago Baikal in Siberia non ci sono cartelli con limiti di velocità o tutor. E nonostante il ghiaccio vivo (la temperatura oscilla in questo periodo fra meno 15 e meno 18 gradi) che prende il posto dell’asfalto, questo - al pari dei laghi salati negli Stati Uniti - è uno dei luoghi più favorevoli e ‘liberì dove spingere auto e moto alla massima andatura. Ultima in ordine di tempo - e prima nella classifica assoluta dell’evento Baikal Days of Speed - è stata la corsa a tutto gas del supersuv Lamborghini Urus, che ha fissato gli strumenti, certificati da FIA e RAF (Federazione Russa dell’Automobile), alla velocità record su ghiaccio di 298 km/h. Durante i test - si legge nella nota della Casa di Sant’Agata Bolognese - l’Urus di serie ha addirittura toccato una velocità massima di 302 km/h. A ottenere questa incredibile prestazione, che si somma al record sui 1000 metri con partenza da fermo (velocità di uscita 114 km/h) è stato il pilota russo Andrey Leontyev, un vero specialista della guida in condizioni estreme che ha già dominato per 18 volte le classifiche dei Baikal Days of Speed.

I dati ufficiali registrati da FIA e RAF saranno pubblicati nel mese di aprile. Urus Lamborghini ha dato prova di prestazioni straordinarie e di un’eccezionale manovrabilità su ghiaccio malgrado le difficoltà causate dal fondo stradale a bassa aderenza, con conseguenti problemi di motricità, e dalle forti raffiche di vento. «Questa sfida estrema - ha commentato Konstantin Sychev, head of Lamborghini Eastern Europe and CIS - ha dimostrato ancora una volta che il supersuv Urus offre le prestazioni caratteristiche che ci si aspetta da una Lamborghini in termini di accelerazione, velocità massima e maneggevolezza, per esplorare qualsiasi percorso: un’autostrada, una strada sterrata o persino il ghiaccio». Andrey Leontyev ha guidato un Urus strettamente di serie, dotato di un motore V8 biturbo 4.0 da 650 Cv e 850 Nm di coppia massima. Con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,8 secondi, ed una velocità massima di 305 km/h, è uno dei suv più veloci attualmente sul mercato.