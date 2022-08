Usa, marito Nancy Pelosi si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza. Ha causato un incidente, condannato a 5 giorni di carcere

WASHINGTON - Paul Pelosi, marito della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, si è dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza e lesioni in relazione a un incidente d’ auto causato a maggio nella città di Yountville, nella contea di Napa. Pelosi, 82 anni, è stato condannato a cinque giorni di carcere e tre anni di libertà vigilata ma non sconterà ulteriori pene detentive dopo aver già scontato due giorni e aver ricevuto crediti di condotta per altri due giorni, ha affermato il giudice della Corte superiore della contea di Napa Joseph Solga. Invece di scontare il restante giorno in carcere, il tribunale ha ordinato che completasse la giornata attraverso il programma di lavoro del tribunale, ha detto l’avvocato di Pelosi. Pelosi stava guidando una Porsche del 2021 e si è scontrato con una Jeep del 2014 guidata da un 48enne nella contea di Napa. Nancy e Paul Pelosi sono sposati dal 1963.