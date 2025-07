Uso del cellulare alla guida, 7 patenti ritirate. I controlli fatti impiegando anche agenti in borghese

Sono sette le patenti ritirate solamente negli ultimi giorni dagli agenti della stradale ad altrettanti automobilisti sorpresi nel Viterbese mentre guidavano con il telefonino in mano. I controlli sono stati fatti lungo le principali arterie del capoluogo, impiegando anche agenti in borghese che, mescolandosi tra gli automobilisti, sono riusciti a sorprendere i conducenti distratti dal telefono cellulare. «I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo - si legge in una nota delle questura - che, tradizionalmente è caratterizzato da maggiori flussi di traffico, questo al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.