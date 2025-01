Valeo al CES 2025, soluzioni a 360° per innovare. Tecnologie per l'elettrificazione, gli ADAS e per l'illuminazione

Tecnologie per l'economia circolare, per l'elettrificazione, per gli ADAS e per l'illuminazione, nonché una gamma completa di soluzioni a supporto dei veicoli definiti dal software: la presenza di Valeo all'edizione 2025 al Consumer Electronics Show abbraccia a 360 gradi la progettazione, lo sviluppo e la produzione dell'auto. In particolare a Las Vegas i riflettori - nell'area esterna dedicata al produttore francese - saranno puntato sul Valeo-anSWer Studio, quello che l'azienda definisce l'alleato dei costruttori sulla strada che porta ai cosiddetti veicoli definiti dal software.

Valeo-anSWer Studio è stato creato per risolvere le sfide dell'SDV, tra cui la necessità di internalizzare lo sviluppo di nuove funzionalità, la ripida curva di apprendimento e la carenza di ingegneri interni qualificati. Questo marketplace accelera il time-to-market fornendo codice sorgente pronto all'uso supportato da un team di oltre 1.800 ingegneri in tutto il mondo. Valeo ha presentato al CES le sue ultime unità di controllo elettronico virtuali e modelli di sensori resi disponibili su AWS Marketplace.

Valeo Virtualized Hardware Lab è una nuova soluzione per testare il software su ECU e modelli di sensori virtualizzati. Ciò consente agli ingegneri di sviluppare e testare la mobilità autonoma, l'infotainment a bordo veicolo e le funzioni del gruppo propulsore senza la necessità di hardware fisico, grazie a un ambiente scalabile basato sul Cloud alimentato da AWS. Altre soluzioni Valeo permettono invece di colmare il divario tra hardware e software. Per supportare lo sviluppo di funzionalità, i veicoli devono infatti imbarcare unità di elaborazione sempre più efficienti. E Valeo offre in questo ambito una gamma completa di soluzioni come unità di elaborazione centrale ad alte prestazioni (in una versione multi-PCB compatta o come design modulare scalabile e aggiornabile) ed anche come zone controller per integrare l'unità di elaborazione centrale che alimentano tutti i dispositivi in una zona specifica all'interno del veicolo. Altro protagonista della presenza Valeo al CES è il LiDar Scala, un dispositivo specifico che rende la guida autonoma di Livello 3 una realtà. I visitatori hanno avuto la possibilità di sperimentarlo a bordo di una Mercedes-Benz EQS con Drive Pilote, che è appunto equipaggiata con il LiDar Scala. Con questa configurazione l'EQS può raggiungere i 95 km/h in Germania, valore che la rende il sistema L3 più veloce sul mercato.

Debutto al CES 2025, per la nuova soluzione software di Valeo basata su Amazon Web Services. In questo modo che estende le possibilità di assistenza remota raccogliendo informazioni dal veicolo e dal suo ambiente per un supporto più efficiente per le emergenze (eCall), assistenza in caso di guasto o danno (bCall) o chiamate di servizio (sCall). Novità anche nell'illuminotecnica: Valeo ha esposto la Lynk & Co Z10 che è dotata di un frontale con 224 Led RGB, una prima mondiale su un veicolo di serie. I 256 colori di illuminazione disponibili rispondono a una forte tendenza del mercato per una maggiore identità di design e informazioni sulla fascia anteriore. La funzione di illuminazione è fornita dai fari ultrasottili Valeo ThinBilite alti solo 15 mm.