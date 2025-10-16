Vallelunga incorona i nuovi Campioni Italiani di Motociclismo Paralimpico 2025: Malagoli per le 1000cc. Montoya per le 600cc.

Si è conclusa il 14 ottobre, all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, l’ultima e decisiva tappa della OCTO Cup, valida per il Campionato Italiano di Motociclismo Paralimpico 2025. Una giornata ricca di emozioni, adrenalina e grande sportività, che ha visto incoronare i nuovi campioni continentali dopo un’intensa stagione.

La gara, organizzata dall’associazione Di.Di. – Diversamente Disabili, punto di riferimento per il motociclismo paralimpico in Italia e in Europa, ha visto dominare Lorenzo Picasso, autore di una prestazione impeccabile: con un tempo record di 1’45.128, ha tagliato per primo il traguardo dopo 10 giri senza mai lasciare spazio agli avversari.

Alle sue spalle, sempre nella classe 1000cc., si è accesa la battaglia per il titolo tra Ivo Arnoldi e Emiliano Malagoli. I due piloti hanno mantenuto un ritmo elevatissimo per tutta la gara, ma nonostante Arnoldi abbia preceduto Malagoli sotto la bandiera a scacchi, è stato proprio Malagoli - grazie a un margine di 3 punti in classifica generale - a conquistare il titolo di Campione Italiano 2025 della categoria.

Nella classe 600cc., conferma al vertice per lo spagnolo Antonio Montoya, che nonostante un problema tecnico alla moto è riuscito a concludere la gara e a consolidare la sua leadership. Alle sue spalle Remo Marinato, protagonista di una stagione costante e coronata dal titolo di Campione Europeo 2025.

A consegnare i riconoscimenti Flavio Moretti, Sales Account Moto di Bridgestone, e Tiziano Della Spina, Responsabile Marketing di OCTO Telematics, che insieme ai piloti hanno festeggiato la chiusura della stagione.