Vallelunga, inaugurato il driving simulation center. Da settembre corsi di guida virtuali per piloti professionisti ed amatoriali

CAMPAGNANO - Il sito di Vallelunga si arricchisci di un ulteriore facility che ne conferma ancora una volta il ruolo come il più moderno polo tecnologico del mondo dei motori. A partire da Settembre, piloti, team, campionati ed appassionati sarà operativo all’interno del paddock dell’Autodromo “Piero Taruffi” il Driving Simulation Center destinato a piloti, team, campionati e appassionati.

L’iniziativa fa capo a DrivingItalia.NET, prima ed unica catena italiana in affiliazione di centri di simulazione di guida professionali, in collaborazione con ACI Vallelunga e Progetto E20 Motorsport, team specializzato in gare in circuito, rally e corsi di guida. Il nuovo centro di simulazione si sviluppa su una superficie di 90 Mq, con sistemi completi professionali di simulazione di guida, tutti dinamici 5 DOF, con volanti Direct Drive e pedaliere idrauliche, che permettono la simulazione accurata di ogni tipologia di veicolo a 4 ruote.

I simulatori di guida saranno a disposizione dei piloti professionisti ed amatoriali che vorranno allenarsi (anche con il proprio team ed ingegnere), divertirsi e scoprire il mondo del simracing, ma saranno utilizzabili, con il supporto di istruttori, anche dai semplici appassionati. Il Driving Simulation Center Vallelunga attiverà anche corsi specifici con scopi educativi ed istruttivi, in sinergia con Progetto E20 Motorsport ed ACI Vallelunga, per i ragazzi dai 14 anni, fino agli adulti che vogliono affinare e migliorare le proprie capacità di guida.

Il commento di Alfredo Scala (direttore generale di ACI Vallelunga commenta «L'Autodromo Vallelunga è onorato di poter ospitare le grandi innovazioni che Driving Italia ha da sempre apportato nel settore della simulazione di guida professionale. Da settembre la nostra esperienza di motorsport sarà ancora più ampia e completa, riuscendo ad unire le prove su pista a quelle simulate».