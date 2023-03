Valtteri Bottas ha ritirato la sua Giulia GTAM personale. Uno dei 500 esemplari da collezione al pilota dell’Alfa Romeo

ARESE - Il pilota finlandese Valtteri Bottas sempre più a suo agio nel mondo Alfa Romeo, tanto da acquistare uno dei 500 esemplari della Giulia GTA, la massima espressione di stile, meccanica e sportività della casa del biscione. Con l’acquisto di una delle 500 Giulia GTA, la vettura più potente mai realizzata dal marchio italiano, Valtteri Bottas entra a pieno titolo a far parte dell’appassionata «Tribe» Alfa Romeo. Grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri, la Giulia GTA pesa oltre 100 kg in meno rispetto alla Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV con potenza specifica di 187 CV/l. Gli ingegneri Alfa Romeo hanno lavorato al fine di migliorare l’aerodinamica e l’handling, ma soprattutto per ridurre il peso: le stesse linee guida seguite per la Giulia GTA del 1965. Per raggiungere questi obiettivi si è fatto un massiccio uso di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi.

L’aerodinamica è stata appositamente studiata per aumentare la downforce. In queste soluzioni si ritrova il know-how tecnico che arriva direttamente dalla Formula 1 grazie alla sinergia con Sauber Engineering. A celebrare la consegna della vettura al campione finlandese erano presenti tutti i massimi esponenti del marchio che, dopo la consegna, lo hanno accolto presso il Centro Stile ed Head Quarter Alfa Romeo. Ma non solo, tutto il team ha festeggiato insieme al pilota un momento che va ben oltre il semplice acquisto di una vettura Alfa Romeo. Il suo desiderio di diventare proprietario di una «vettura leggendaria» per il marchio rappresenta una manifestazione di personale unione al marchio con il quale il pilota condivide ideali e valori. Un motivo di orgoglio per chi fa della nobile sportività italiana un valore fondante dal 1910. Queste le parole del pilota Valtteri Bottas: «Sono ovviamente un appassionato di auto, da sempre.

Ma soprattutto amo il Brand Alfa Romeo. Per me è un onore essere ambasciatore del marchio e adesso diventare un cliente, possessore di una delle 500 Giulia GTA; dal punto di vista tecnico, Giulia GTA è una è una vettura eccellente, sviluppata in collaborazione con Sauber Engineering sfruttando le competenze ed il il know-how tecnico che arriva direttamente dalla Formula 1, ma per noi appassionati dell’ auto e del motorsport rappresenta molto di più. Fa risorgere - prosegue Bottas - una delle leggende dell’automobilismo, la Giulia GTA del 1965, e rappresenta perfettamente il DNA del marchio, la passione per il motorsport, il piacere di guida ed un fascino stilistico unico ed inconfondibile».