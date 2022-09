Ubriaco varca il Telepass contromano dopo un’inversione a U. L’automobilista con un tasso alcolico di 2,16 fermato dalla Polizia

BOLZANO - Un automobilista ha percorso al casello autostradale di Bolzano sud la corsia telepass contromano, il tutto con un tasso alcolico di 2.16 g/l. Il fatto è avvenuto domenica verso le 18.30, quando una pattuglia della Questura di Bolzano ha notato un’autovettura effettuare un’inversione a U. Il conducente, un uomo classe 1996, è stato così fermato e mostrava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza. Gli accertamenti effettuati con l’etilometro evidenziavano un tasso alcolico pari a 2.16 g/l, contro il limite consentito dello 0,5. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, sono scattati il fermo del veicolo per tre mesi e la revoca della patente di guida.