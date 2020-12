Veicoli connessi, accordo di Cnh con Microsoft e Accenture. Insieme per servizi digitali innovativi

TORINO - Accenture e Microsoft hanno avviato una collaborazione con Cnh Industrial per sviluppare veicoli industriali connessi e aiutare Cnhi a rafforzarsi sul digitale e sui prodotti e servizi di connettività smart. In particolare, l’accordo, che ha un orizzonte temporale di cinque anni, prevede la creazione di una rete globale di «Digital Hubs» in Brasile, Europa, India e Stati Uniti, in cui le tre aziende lavoreranno insieme in modo integrato per progettare, lanciare e gestire servizi digitali innovativi per rendere i prodotti dei brand di Cnh Industrial più «intelligenti», sicuri e sostenibili. I veicoli connessi avranno servizi e funzionalità a valore aggiunto in vari ambiti, tra cui agricoltura computerizzata, manutenzione predittiva, gestione potenziata delle flotte e trasporto ecologico.

Cnh Industrial prevede inoltre di sviluppare un’ampia gamma di servizi digitali data driven, per esempio in ambito agricolo. Accenture, in collaborazione con Avanade, la joint venture con Microsoft, si occuperà di ideare, sviluppare, testare ed espandere servizi digitali per i nuovi prodotti connessi. Accenture sarà anche responsabile della gestione e coordinamento delle attività dei Digital Hubs, supportando Cnhi nella definizione del suo modello operativo di fabbrica digitale. La creazione dei Digital Hubs «rappresenta un pilastro chiave della strategia che porterà Cnh Industrial a evolvere da produttore di beni fisici a fornitore di nuovi prodotti e servizi digitali e connessi», ha detto Andreas Weishaar, Chief Strategy, Talent, ICT and Digital Officer, Cnh Industrial, sottolineando che nei prossimi cinque anni la collaborazione avrà «ripercussioni positive per i clienti, i concessionari, le comunità e l’ambiente».