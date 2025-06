Viaggi in auto, i consigli per affrontare il caldo. Climatizzatore alleato da utilizzare nel modo giusto

L'estate è tempo di viaggi, ma con il caldo della stagione è bene seguire alcune regole base per evitare inconvenienti. Il Ministero della Salute invita gli automobilisti innanzitutto a verificare l'efficienza del condizionamento dell'abitacolo prima di partire. Il consiglio è quello di regolare la temperatura a un valore di 5 gradi in meno rispetto a quella esterna, evitando di orientare le bocchette direttamente verso i passeggeri. Importante, poi, tenere sempre una scorta d'acqua in auto, perché con il traffico è possibile incontrare delle code che possono protrarsi per diverso tempo. In caso di sosta, il suggerimento è quello di non di lasciare nella vettura neonati, bambini, o animali, neanche per brevi periodi.

Inoltre, se viene pianificata una pausa per il pranzo, o per uno spuntino, è consigliabile un'alimentazione con alimenti che non vanno ad impegnare la digestione, visto che questa va a generare calore nel corpo. In ogni caso, se possibile, meglio evitare le ore più calde, soprattutto se si è in possesso di un veicolo privo di climatizzatore. Nel momento in cui questo prezioso accessorio sia parte della dotazione dell'auto, è sempre importante controllarlo prima di affrontare un viaggio, così come diventa opportuno effettuare un periodico controllo del livello del gas, e in caso una ricarica, indispensabile per il funzionamento del climatizzatore.