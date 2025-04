Vision Driving Experience, mai una Bmw è stata così potente. Il concept svelato al Salone di Shanghai

Una presentazione emozionale come non mai, per un concept che prefigura un'auto di serie destinata a creare grandi emozioni, quella che Bmw ha organizzato a Shanghai in vista del Salone Internazionale dell'Auto. L'esibizione nell'ambito della Bmw Brand Night, che ha visto i riflettori puntati sulla Vision Driving Experience (VDX), è stata appositamente progettata per sfidare i limiti della fisica di guida, con i collaudatori Jens Klingmann ed Elias Houndtonji, che hanno dimostrato lo straordinario potenziale della vettura - sviluppata sulla base della Vision Neue Klasse - con manovre spettacolari. Anima dell'esibizione il velocissimo computer di controllo Heart of Joy, che lavora in combinazione con il software Bmw Dynamic Performance Control per calcolare centralmente tutte le funzioni relative alla dinamica di guida. Nella concept che si è esibita a Shanghai era visibile nella consolle centrale della Vision Driving Experience, mentre sarà celato nella vettura di produzione.

«Questa sera a Shanghai abbiamo presentato il prototipo più potente che Bmw abbia mai costruito - ha dichiarato Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità di clienti, marchi e vendite - Con una coppia fino a 18.000 Nm, VDX ha dimostrato attraverso la forma più evoluta come Heart of Joy possa convertire la massima potenza elettrica in un piacere di guida controllato». Grazie all'aerodinamica attiva, la 'macchina da corsa' VDX sviluppa una deportanza fino a 1,2 tonnellate e forze laterali fino a 3 G, una dimensione paragonabile a quella della Formula 1 e ben oltre i requisiti dei veicoli convenzionali nel traffico stradale. Se hardware e software riescono a domare la forza bruta di questo concept vero banco di prova dell'innovazione estrema - è stato detto - possono facilmente far fronte alle esigenze dell'uso quotidiano. Nella nuova architettura funzionale della Neue Klasse, l'Heart of Joy sarà il computer centrale responsabile della guida, della frenata, della ricarica tramite recupero di energia e di alcune funzioni di sterzo.

Grazie alla rapida elaborazione delle informazioni e al controllo diretto dei motori elettrici, l'Heart of Joy permette non solo raggiunge un nuovo livello di agilità e stabilità di guida con un minor numero di interventi di sistema, ma consente anche di eseguire il 98% delle frenate utilizzando il recupero dell'energia. Ciò rappresenta un aumento del 25% dell'efficienza rispetto alle architetture odierne. Il veicolo può anche essere arrestato in modo più fluido che mai. Gli esterni della Vision Driving Experience si basano sul linguaggio stilistico della Neue Klasse. La carrozzeria monolitica, i possenti passaruota, la parte superiore incassata e il frontale a 'naso di squalo' sono tutti elementi dell'estetica purista che caratterizzerà anche il modello di produzione. Per la presentazione a Shanghai, la Bmw Vision Driving Experience è stata dotata di un'innovativa verniciatura autoilluminante. Gli speciali pigmenti fotosensibili della vernice si ricaricano alla luce del giorno, persinoÈ sufficiente una quantità minima di luce ambientale. Al buio, il colore varia da un giallo biancastro a un intenso giallo neon, a seconda dello stato di carica.