Vision iV: il concept elettrico di Skoda sotto i riflettori al Salone di Ginevra 2019

GINEVRA – La prima Skoda sviluppata sulla piattaforma per veicoli elettrici del gruppo Volkswagen è un crossover coupé da 4,665 metri di lunghezza. È un prototipo a trazione integrale per il quale viene dichiarata una potenza di 306 cavalli. La casa della repubblica Ceca anticipa l'opzione di due unità elettriche (una per asse) per la Vision iV. Che è una “concreta anteprima” di un modello di serie con le insegne della Freccia Alata.

Tra le “curiosità” di questo concept ci sono sia l'apertura delle portiere a sfioramento (non ci sono maniglie) sia i sedili girevoli all'interno dell'abitacolo. In realtà, si può accedere ed avviare la vettura anche tramite lo smartphone, impiegato come chiave digitale. Skoda non ha rinunciato alla propria identità e ha deciso di puntare anche su un bagagliaio dalla capienza interessante, a partire da 550 litri. I passeggeri beneficiano di un passo di 2,765 metri. Il cofano è corto, l'abitacolo lungo. Dalla carrozzeria sono giù spariti i retrovisori esterni, sacrificati a vantaggio di telecamere che proiettano una vista a 180° sullo specchietto interno.

La Skoda Vision iV monta una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido con 83 kWh di capacità. L'autonomia dovrebbe così raggiungere i 500 chilometri nel nuovo ciclo di omologazione Wltp. L'accelerazione da 0 a 100 all'ora avviene in meno di 6 secondi, 5,9 per la precisione. La velocità massima è stata contenuta a 180 km/h. L'accumulatore si ricarica in appena mezz'ora all'80%.

La Vision iV sorveglia anche la frequenza cardiaca di chi guida e, in caso di emergenza, frena automaticamente. Questa è solo una delle moltiplici funzioni di assistenza con le quale ha equipaggiato il concept con tetto panoramico e carrozzeria in Ultra Yellow, una particolare tinta multistrato. Il livello di guida autonoma è anticipato di livello 3. I cerchi, come ormai in tutti i prototipi, non solo elettrici, sono molto grandi: sulla Vision iV arrivano a 22 pollici e riportano la scritta Skoda illuminata. Il prototipo offre un collegamento permanente in tecnologia 5G.