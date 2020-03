Mercedes, visite record per lo showroom online. Italia mercato pilota

ROMA – La diffusione del coronavirus e le limitazioni agli spostamenti hanno “spinto” le visite allo Showroom Online di Mercedes-Benz Italia. In questi giorni, informa la filiale nazionale del costruttore premium tedesco, i contatti sono aumentate fino al 100% rispetto ai primi due mesi dell'anno. Più nel dettaglio: gli accessi sono lievitati dell'80% nel mese e del 100% nell'ultima settimana. La ragione è anche nelle attività di comunicazione in rete attivate per il lancio del nuovo Glb.

L'Italia è il primo mercato in cui viene sperimentato questo canale e la filiale nazionale ha la responsabilità di integrarlo con quello tradizionale. «Siamo molto orgogliosi di essere front runner di questo progetto che porta la Best Customer Experience ad un livello ancora superiore», ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia.

Il salone virtuale rientra nelle attività della Best Customer Experience 4.0 già attivate dalla casa di Stoccarda.

Lo Showroom Online costituisce «il primo passo di un nuovo approccio del marchio e rappresenta un ponte digitale che unisce reale e virtuale». È un'opzione che consente ai clienti, anche a quelli potenziali, di restare in contatto ad aprire canali con i propri marchi preferiti, «ovunque e in qualsiasi momento». Nell'ambito della rivoluzione della rete di vendita, i concessionari continuano a rappresentare un forte legame con il territorio e non solo perché in questa situazione di emergenza assicurano i servizi essenziali di assistenza.

«Lo Showroom Online rappresenta una grande opportunità sia per la rete sia per i nostri clienti – ha aggiunto il manager - I concessionari hanno la possibilità di rendere visibile tutto il proprio stock nuovo, su scala nazionale, tramite il sito ufficiale Mercedes-Benz.it, e i clienti di trovare in rete la loro vettura in pronta consegna, ovunque e in qualsiasi momento». In tempi di coronavirus l'opzione digitale è provvidenziale. Una volta configurato online il modello, l'interessato può richiedere un preventivo, avviare una trattativa personalizzata, prenotare la vettura e scegliere persino la modalità di consegna, anche a domicilio.