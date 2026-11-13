Volante d'Oro 2026, tutti i vincitori del cinquantenario. Riconoscimenti a Opel, Škoda, Kia, e Mercedes

Opel, Kia, BMW, Škoda e Mercedes-Benz sono tra i marchi protagonisti del Volante d'Oro 2026 (Das Goldene Lenkrad), il riconoscimento assegnato dalle testate tedesche Auto Bild e Bild am Sonntag, che quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario. L'edizione ha premiato le migliori novità automobilistiche suddivise per categorie, affiancando ai riconoscimenti per i modelli di serie quelli speciali dedicati al rapporto qualità-prezzo, alle vetture usate, alle auto storiche, all'innovazione e al motorsport. Tra le utilitarie ha trionfato la Opel Corsa GSE, che porta così a 23 i Volanti ottenuti negli anni dalla casa del Fulmine.

Tra i Suv compatti dalle dimensioni più contenute il riconoscimento è andato alla Škoda Epiq, mentre tra i Suv di segmento C alla Kia EV5. Tra le auto compatte di segmento C troviamo un'altra Kia, la K4 Sportswagon, mentre nel segmento D ha trionfato la nuova BMW i3. Nel segmento E è stata la Genesis GV60 Magma a conquistare il Volante d'Oro, che nel segmento F è andato alla Mercedes Classe S. Un'altra tedesca, la Bmw M2 CS è stata premiata tra le auto sportive; il titolo per le auto da famiglia, invece, è andato alla Škoda Peaq.

Ad aggiudicarsi il Volante d'Oro come miglior auto sotto i 25.000 euro è stata la VW ID.Polo, mentre il premio come miglior auto sotto i 30.000 euro è andato alla Kia EV2 e quello come miglior auto sotto i 35.000 euro alla Mazda CX-5. Tra le categorie figurano anche le auto usate, in cui ha trionfato l'Audi A4 Avant. Il premio per l'innovazione è stato assegnato alla Ferrari Luce, mentre quello dedicato al motorsport è andato a Toto Wolff, team principal e amministratore delegato della Mercedes-AMG Petronas Formula 1. Per quanto riguarda le auto storiche, infine, il Volante d'Oro è andato a Mercedes SL, la Porsche Carrera GT e l'Audi 100 C3.