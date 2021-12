Volkswagen, dall’I.D. Buzz al “Red Dot Award”: alcune curiosità legate al nuovo Multivan

Il Multivan della Volkswagen può vantare tecnologie d’avanguardia e uno stile moderno che lo staccano dall’immagine del banale pullmino. Contribuiscono a questa metamorfosi dettagli come la protezione nei colori oro o argento del bordo di carico alla base del portellone, i listelli cromati supplementari sulla griglia della presa d’aria inferiore, sulle fiancate e sul posteriore, e l’applicazione della scritta Bulli in look cromo.

Prima ancora di essere commercializzato, il nuovo Multivan di Volkswagen ha vinto il “Red Dot Award”, uno dei concorsi di design più prestigiosi al mondo. Una giuria composta da 50 esperti internazionali ha assegnato il riconoscimento valutando aspetti come funzionalità, innovazione, longevità, sostenibilità, ergonomia, contenuti simbolici ed emotivi. Buona parte del merito va ad Albert Kirzinger, capo del Design di VW Veicoli Commerciali.

Finora la Volkswagen non ha fornito anticipazioni sull’arrivo, in futuro, anche di una versione full electric del nuovo Multivan. Ma l’ipotesi è attendibile, visto che nel 2022 entrerà in produzione l’I.D. Buzz, furgone VW elettrico, con telaio e carrozzeria molto simili a quelle dello storico Bulli. Secondo anticipazioni filtrate dalla Germania, sarà dotato di due motori elettrici per un totale di 369 cv, avrà trazione 4x4 e autonomia di 430 km.