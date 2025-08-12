Volkswagen e Bosch pronte ad introdurre la guida autonoma già il prossimo anno

La casa automobilistica leader in Europa, Volkswagen, e il fornitore del settore automotive Bosch hanno annunciato lunedì che puntano al 2026 per finalizzare la loro tecnologia di guida autonoma, che sarà disponibile anche sui modelli entry-level. I due gruppi tedeschi stanno sviluppando uno «stack software» basato sull'intelligenza artificiale, «pronto per l'uso in progetti di produzione a partire da meta del 2026», hanno affermato in una dichiarazione congiunta. Questa soluzione di Livello 2+, che consente al conducente di togliere temporaneamente le mani dal volante mantenendo la concentrazione, sarà inizialmente riservata alle autostrade.

E' prevista anche la tecnologia di Livello 3, in cui il veicolo si guida da solo in determinate situazioni specifiche e consente al conducente di non dover più monitorare la strada, ma non e ancora stata definita una tempistica. In Germania, Mercedes-Benz e BMW hanno già lanciato sistemi di guida autonoma di Livello 3, al prezzo di circa 6.000 euro per i loro modelli top di gamma, la Serie 7 e la Classe S. Quest'ultima consentirà ai conducenti di raggiungere velocità fino a 95 km/h (59 mph) a occhi chiusi a partire dalla primavera del 2025. Tuttavia, per Volkswagen e Bosch, l'obiettivo e rendere la guida autonoma «disponibile a milioni di conducenti, dal segmento consumer a quello premium», spiega il comunicato stampa, senza rivelare il prezzo. La tecnologia non sarà immediatamente applicabile su strada.

Inizialmente, si prevede che sarà integrata nei futuri modelli del Gruppo Volkswagen costruiti con la futura architettura software SDV sviluppata con l'azienda americana Rivian, prevista per il 2027, ha dichiarato all'AFP un portavoce del produttore. Potrebbe equipaggiare inizialmente la ID.1, la piccola city car di VW, il cui costo previsto e di circa 20.000 euro entro il 2027. Se Volkswagen dovesse riscontrare ritardi, la tecnologia di guida autonoma potrebbe essere commercializzata prima ad altri produttori, secondo una fonte interna a Bosch. Lanciata nel 2022, la partnership mira a spingere i due produttori nella corsa alla guida autonoma, competendo con aziende emergenti in questo campo come le americane Tesla e Waymo. Il gruppo Stellantis ha annunciato lo scorso febbraio che presto offrirà auto dotate di un sistema di Livello 3 fino a 60 km/h in determinate condizioni.