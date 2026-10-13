Volkswagen Group integra sinergie tra brand con l'identità stilistica. Electric Urban Car Family esprime le differenze di design

Condividere oltre l'80% delle componenti non va ad inficiare l'identità stilistica dei brand: è questo il messaggio che il gruppo Volkswagen ha inviato al pubblico del salone di Parigi con l'Electric Urban Car Family, che annovera Volkswagen ID.Polo, Volkswagen ID.Cross, Cupra Raval e Škoda Epiq. Andreas Mindt, responsabile del design, alla sua prima apparizione pubblica in questo ruolo, ha sottolineato che il compito del team del design è quello di creare le condizioni con cui i marchi possano mantenere un carattere distintivo anche sfruttando le economie di scala e le sinergie all'interno del gruppo, quelle che lungo l'intero processo di sviluppo possono generare risparmi pari a 600 milioni di euro.

L'Electric Urban Car Family esprime il concetto di «Pure Positive» con Volkswagen, un carattere audace con Cupra ed il linguaggio stilistico fatto di modernità e solidità con Škoda. Nello specifico, ID. Polo ed ID. Cross hanno uno stile che esprime valori di stabilità e simpatia, arricchiti da un tocco segreto, quello offerto da dettagli inaspettati, che conferiscono carattere ai due modelli. Cupra Raval, invece, sfida le convenzioni con uno design che manifesta passione, audacia e spirito ribelle. Škoda Epiq, infine, esprime valori di solidità, funzionalità ed autenticità con il linguaggio stilistico Modern Solid.