Volkswagen Group, a Klaus Bischoff la responsabilità del design dell'intero gruppo

WOLFSBURG - Giro di valzer nel design del Volkswagen Group. La decisione di affidare a Klaus Bischoff la responsabilità del design dell'intero gruppo leader dell'industria automobilistica mondiale ha innescato un autentico tourbillon di poltrone.

Bishoff, che dal 1° aprile prende possesso del ruolo che per otto anni – dal 2007 al 2015 – era stato dell'italiano Walter de Silva, mantiene per tre mesi anche l'incarico di numero uno del design della marca Volkswagen, in attesa di passarne il testimone il 1° luglio a Jozef Kabaň, che rientra nel gruppo dopo due anni trascorsi con le medesime incombenze in Bmw.

Bischoff succede a Michael Mauer, che torna a occuparsi esclusivamente dello stile Porsche come aveva fatto dal 2004 al 2016, quando al «cappello» del prestigioso brand sportivo aveva aggiunto quello di numero uno dell'intero gruppo per quanto riguarda lo stile.

Laureato in Design, Klaus Bischoff è professionalmente nato e cresciuto in Volkswagen, dove è entrato nel 1989 costruendo una carrriera partita dal design degli interni e poi sviluppatasi via via con la responsabilità dei Concept, degli Interni, degli Esterni e Veicolo, fino alla nomina a capo del Design Center di Wolfsburg nel 2006, seguita l'anno successivo dalla responsabilità del design della marca.

A 47 anni, anche Kabaň ha alle spalle un cammino professionale e quasi interamente compiuto nell'orbita VW, dove è entrato nel 1993 e ha lavorato per vari brand (Volkswagen, Bugatti e Audi) prima di assumere nel 2008 la responsabilità del design Skoda, mantenuta fino al 2017 quando è stato chiamato a Monaco come chief designer prima della marca Bmw e successivamente di Rolls Royce, ruolo abbandonato dopo circa 6 mesi per riprendere la «strada di casa» che lo riporta a Wolfsburg.

Prima di approdare alla Porsche, Michael Mauer, 57 anni, si era creato una solida fama nei 15 anni trascorsi in Mercedes-Benz per poi diventare dapprima direttore esecutivo Design in Saab e successivamente responsabile del Design avanzato nell'ambito di General Motors Europe nel 2003. Poltrona abbandonata l'anno dopo per trasferirsi a Zuffenhausen.