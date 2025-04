Volkswagen Group, al Salone di Shanghai lancia un nuovo Adas supportato dall'IA

Il gruppo Volkswagen prosegue la strategia «In Cina, per la Cina», portando al debutto ad Auto Shanghai 2025 il primo sistema di guida altamente automatizzato supportato dall'intelligenza artificiale. Già oggi, un quarto di tutti i veicoli di nuova immatricolazione in Cina è dotato di un sistema di assistenza alla guida di livello 2 ed entro il 2030, si prevede che il livello 2+ sarà presente in oltre l'80% dei mezzi circolanti, e che il livello 2++, che copre sia gli scenari autostradali sia quelli del traffico urbano, possa essere presente nel 75% dei nuovi veicoli.

Il nuovo sistema, sviluppato da CARIZON, joint venture di CARIAD, è addestrato dall'intelligenza artificiale con la piattaforma dati GAIA ed è ad autoapprendimento per offrire un'esperienza di guida naturale e sicura. Grazie a un System-on-Chip (SoC, sistema su circuito integrato) con un'elevata potenza di calcolo, consente di reagire in modo fluido e rapido a un'ampia gamma di situazioni di guida. Infine, entro la fine dell'anno il Gruppo ha annunciato che presenterà in Cina un modello del marchio Volkswagen dotato di questa tecnologia che, a partire dal 2026, sarà integrata anche nei veicoli basati sulla piattaforma CMP (Compact Main Platform), specifica per la Cina, rendendola accessibile ai clienti del segmento delle compatte.