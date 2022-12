Volkswagen ID.3, la seconda generazione arriva in primavera. Sarà costruita anche a Wolfsburg e avrà nuova tecnologia

WOLFSBURG - La seconda generazione di Volkswagen ID. 3 aprirà un nuovo capitolo nella storia della gamma elettrica della casa tedesca. In arrivo la prossima primavera, la nuova ID. 3 sarà chiamata anche a portare avanti una recente eredità che parla di oltre mezzo milione di modelli ID. costruiti sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB e consegnati ai clienti di tutto il mondo. Attualmente, la ID. 3 è prodotta negli stabilimenti di Zwickau e Dresda in Germania. Il prossimo anno, però, la rete di produzione sarà ampliata per includere la principale fabbrica Volkswagen a Wolfsburg, con lo scopo di soddisfare gli elevati livelli di domanda dei per la compatta completamente elettrica. «La nuova ID. 3 - ha commentato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen per le vendite, il marketing e il post-vendita - dimostra il nostro impegno per la qualità, il design e la sostenibilità.

Il design è maturato e abbiamo aggiornato i materiali utilizzati negli interni». Nell’ideare la versione rinnovata, il team di sviluppo ha tenuto conto di una serie di suggerimenti da parte dei clienti per migliorare il prodotto e ampliare l’equipaggiamento standard. La nuova ID. 3 sarà dotata del software di ultima generazione che migliora le prestazioni del sistema ed è in grado di ricevere aggiornamenti over-the-air. L’equipaggiamento standard, poi, ha subito un aggiornamento e ora include un display con una diagonale di 12 pollici (30,5 centimetri), un pavimento del bagagliaio rimovibile e una console centrale con due porta bicchieri. A rendere la ricarica più semplice ci penseranno invece funzioni come Plug & Charge e l’intelligente Electric Vehicle Route Planner. Versioni e prezzi della gamma italiana della nuova ID. 3 saranno comunicati successivamente e i clienti che effettueranno l’ordine delle nuove versioni riceveranno la loro ID. 3 a partire dal quarto trimestre del 2023.