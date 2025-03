Volkswagen ID.Every1, l'elettrica da 20.000 euro che arriva nel 2027 disegnata da un italiano

DÜSSELDORF – Per tutti, anche nel nome, un codice alfanumerico. È così che Volkswagen anticipa la showcar destinata a diventare l'elettrica di accesso alla gamma, la ID. Every1, come dimensioni (3,88 metri di lunghezza, una sorta di “grande up!”) e come prezzo (20.000 euro). Per vederne la versione di serie occorrerà aspettare almeno un anno, perché verrà svelata nel corso del 2026, mentre per apprezzarla su strada sarà necessario pazientare fino al 2027.

A quattro posti e con un bagagliaio da 305 litri, la ID. Every1 si presenta come un'auto da città, anche per effetto della sua autonomia, che il costruttore ha anticipato di “almeno 250 chilometri”. Quanto basta per circolare in maniera efficiente in ambito urbano. Del resto anche la velocità massima annunciata in questa fase dello sviluppo è di 130 chilometri all'ora con una nuova unità elettrica da 95 Cv.

Largo 1,86 metri e alto 1,49, il nuovo modello di accesso alla gamma farà parte dell'offerta a trazione anteriore di Volkswagen della famiglia Electric Urban Car sviluppata sulla piattaforma MEB e articolata entro il 2027 su quattro auto: le altre dovrebbero essere la ID. 2all (25.000 euro di prezzo), la sua declinazione Suv e la ID. GTI, sempre a marchio Volkswagen, oltre alle varianti Cupra e Skoda nate sulla stessa architettura. Gli esterni, freschi e giovani, parlano italiano, perché le linee sono state disegnate da Lorenzo Uojeili, che fra le altre cose ha studiato nella “motor valley” nazionale, all'Istituto superiore di Scienza dell'automobile di Modena.

La show car esibisce generosi cerchi da 19'' e un frontale ammiccante, oltre a un abitiacolo dalla plancia fortemente minimalista e il “flying roof”. E, soprattutto, ricorda il costruttore, quando arriverà sul mercato «sarà il primo modello dell’intero Gruppo a utilizzare un’architettura software del tutto nuova particolarmente efficiente». Insomma: «Se i clienti lo desiderano, la futura Volkswagen entry-level potrà essere dotata di nuove funzionalità durante l’intero ciclo di vita».

«La Id. Every1 rappresenta il tassello finale del nostro percorso verso la più ampia selezione di modelli nel segmento dei grandi volumi – chiarisce il Ceo Thomas Schäfer – Riusciamo così a offrire a ogni cliente l’auto giusta con il motore giusto, incluso un modello entry-level completamente elettrico a prezzi accessibili». L'obiettivo annunciato con il Future Plan concordato con i lavoratori prima di Natale per scongiurare la temuta chiusura di stabilimenti in Germania è quella di espandere la posizione di leader tecnologico mondiale nella produzione di grandi volumi entro il 2030.