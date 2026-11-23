Oltre la nuova ID.Polo GTI c’è la GTI Clubsport, un concept che la Volkswagen presenterà al pubblico in occasione dell’Essen Motor Show (27 novembre – 6 dicembre) mettendo in mostra tutte le potenzialità tecniche del modello di serie, celebrando i 50 anni della denominazione GTI ed evocando il prestigioso pedigree della Polo nelle competizioni.

La ID.Polo ultravitaminizzata appare come la prima applicazione della denominazione Clubsport ed invece pare non sia così. Volkswagen infatti avrebbe realizzato nel 2004 una speciale versione Club Sport (in due parole) della Polo (IV generazione) attraverso Individual, l’allora divisione dedita alla personalizzazione. Aveva il rollbar verniciato di giallo come la carrozzeria al posto del sedile posteriore, assetto visibilmente ribassato e sotto il cofano l’1.8 con testata a 5 valvole per cilindro da 180 cv.

Il condizionale è d’obbligo perché fu costruita in pochissimi esemplari oggi introvabili sul mercato. Uno, privo di qualsiasi identificazione, si trova all’interno del Museo Volkswagen a Wolfsburg e il suo scopo era stabilire un legame tecnico ed ideale tra la Polo di serie e quella che correva nel campionato monomarca Cup. La memoria va invece in maniera più agile al dominio assoluto tra il 2013 e il 2016 nel WRC con la Volkswagen Polo e Sebastien Ogier che fecero il pieno di titoli.

La ID.Polo GTI Clubsport nasce sulla base della GTI di serie da 166 kW della quale mantiene la batteria da 52 kWh, ma modificata per erogare fino a 290 kW. Diverso il motore che tuttavia già si trova negli scaffali del Gruppo perché trattasi dell’APP550 montato su modelli basati su piattaforma MEB: esso eroga 270 kW e 550 Nm invece dei 290 Nm della ID.Polo GTI. Per scaricare una coppia così robusta sulle ruote anteriori c’è un differenziale autobloccante a controllo elettronico.

Il concept accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 s. e raggiunge 240 km/h, inoltre i freni impiegano dischi ceramici e l’assetto è stato ovviamente rivisto anche in considerazione di carreggiate notevolmente allargate mantenendo gli ammortizzatori a controllo elettronico. La presenza inoltre di vistose appendici aerodinamiche e di una livrea da corsa rischiano di nascondere un particolare importante: la mancanza delle porte posteriori, per avere la massima rigidità strutturale.

Completa il quadro l’allestimento dell’abitacolo che mantiene tutti gli elementi di una vettura di serie, tranne la presenza dei sedili posteriori e del vano bagagli che lasciano il posto al rollbar verniciato del leggendario Tornado Red che è uno dei colori storici delle Volkswagen GTI. Anche i sedili sono da corsa e sono Recaro con cinture a 5 punti. Infine per i rivestimenti di plancia, portiere ed altro è stata impiegata una speciale microfibra ArtVelours con impunture rosse.

Esercitazione stilistica o tecnica, semplice vetrina, occasione di commemorazione o qualcos’altro? La ID.Polo GTI Clubsport suggerisce molte cose e, tra queste, anche l’arrivo di una versione destinata a posizionarsi al di sopra della GTI o di un possibile utilizzo nelle competizioni, anche se la trazione anteriore permetterebbe di farlo solo in pista e non senza qualche problema per scaricare a terra i cavalli e la coppia, nella quantità e nel modo in un motore elettrico può farlo. Vedremo.