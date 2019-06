Volkswagen ID.R è la regina elettrica del Nurburgring. Polverizzato il precedente record

NÜRBURGRING – La Volkswagen ID.R ha polverizzato il precedente record elettrico sulla Nordschleife dell'Inferno Verde, il Nürburgring. Entrambi primati sul circuito più famoso e impegnativo al mondo appartengono così a modelli elettrificati del gruppo: quello assoluto è della Porsche 919 Hybrid Evo che aveva girato in 5:19.55.

Pilotato dal “solito” Romain Dumas, il bolide a zero emissioni che anticipa il debutto della gamma elettrica stradale ID previsto per il 2020 ha contabilizzato un tempo di 6:05.336. Il precedente primato era stato stabilito nel 2017 da Peter Dumbreck con la Nio Ep9, il missile cinese da 1.360 cavalli equipaggiato con quattro unità elettriche, una per ciascuna ruota.

Malgrado i suoi “soli” 680 cavalli, il francese ha spinto la ID.R ad una velocità media di quasi 205 orari (204,96 per la precisione) migliorando di 40,564 secondi il tempo record stabilito del collega britannico. Per Dumas si tratta del terzo dei quattro primati ai quali il costruttore ha deciso di dare l'assalto. I primi due erano caduti lo scorso anno a poche settimane di distanza l'uno dall'altro nel Pikes Peak International Hill Climb ed al Goodwood Festival of Speed. Il quarto potrebbe cadere in Cina nell'ascesa alla “strada per il Paradiso”, la Big Gate Road.

I due motori elettrici spingono la sportiva a zero emissioni tedesca da 0 a 100 all'ora in appena 2,25 secondi. Per il record sulla Nordschleife la Volkswagen ID.R è stata modificata, soprattutto (ma non solo) nell'aerodinamica. Gli ingegneri hanno lavorato anche sull'ottimizzazione del telaio, sulla gestione dell'energia e sulla selezione degli pneumatici.