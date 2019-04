Volkswagen ID Roomzz Concept, svelato a Shangahi il futuro Suv elettrico

SHANGHAI – Tre file di sedili e porte scorrevoli: il nuovo concept della gamma ID, cioè la famiglia elettrica della Volkswagen, è stato esibito al Salone di Shanghai con il nome di Roomzz, evidente richiamo allo spazio (room in inglese). Si tratta di un Suv a zero emissioni che misura circa 5 metri di lunghezza. Dimensioni importanti che, non a caso, il colosso di Wolfsburg ha deciso di presentare in Cina.

Il prototipo «anticipa i contenuti di un grande Suv elettrico del futuro», ha spiegato Klaus Bischoff, responsabile del design del marchio. «Lo stile purista ne esalta la netta funzionalità, mentre l’esperienza di utilizzo è intuitiva e naturale», ha precisato la “matita” tedesca. Tutti comandi sono concentrati sul grande schermo tattile che caratterizza la plancia. Il concept è accreditato di funzioni per la guida autonoma di livello 4. Sul mercato del Celeste Impero il debutto del modello di serie è previsto per il 2021.

L'autonomia dichiarata per il Suv di taglia grande è di 450 chilometri grazie ad una batteria agli ioni di litio da 82 kWh che si ricarica fino all'80% in mezz'ora. La potenza complessiva del sistema elettrico (un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore) è di 306 CV, mentre l'accelerazione da 0 a 100 all'ora avviene n 6,6 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h: una soluzione che tutela la sicurezza e che protegge anche il raggio d'azione.Con la Roomzz, Volkswagen si avvia a presidiare praticamente ogni segmento del mercato. La prima auto della famiglia ID, la compatta che dovrebbe rappresentare una sorta di nuova Golf elettrica, arriverà all'inizio del 2020, anche se gli ordini si apriranno in autunno. Il marchio ha già esibito un Suv più piccolo, la Crozz, la berlina Vizzion, il van Buzz e, a Ginevra, la Buggy, una rivisitazione della spiaggina che ricorda le analoghe varianti del Maggiolino.