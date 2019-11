Volkswagen ID Space Vizzion, a Los Angeles il concept EV che unisce wagon, Suv

LOS ANGELES - «È uno studio per il futuro, ma non un sogno». Con questa frase Volkswagen sintetizza perfettamente il senso e il valore del concept ID.Space Vizzion che verrà svelato il prossimo 19 novembre alla vigilia dell’apertura del Los Angeles Auto Show. Station wagon 100% elettrica, realizzata sulla piattaforma Modular Electric Drive Matrix (MEB), cioè la stessa della hatchback ID.3 appena lanciata, descrive «un nuovo modo di pensare e una nuova mobilità - si legge nella nota - combinando le caratteristiche aerodinamiche di una gran turismo con la spaziosità di un suv».

Dal punto di vista dello stile, ID.Space Vizzion evidenzia lo stesso DNA progettuale della famiglia ID ma con un carattere indipendente e più moderno, combinando eccellenti caratteristiche aerodinamiche con un package che è finalizzato ad offrire un generoso spazio interno. «Finora con la famiglia ID - sottolinea Klaus Bischoff, responsabile di Volkswagen Design - abbiamo dimostrato cosa è possibile fare con i veicoli elettrici in ogni segmento conosciuto. Con il concept ID.Space Vizzion creiamo ora una nuova tipologia completamente elettrica».

L’utilizzo della piattaforma MEB che sfrutta appieno le possibilità tecniche della propulsione elettrica - assieme alle soluzioni high tech più avanzate - garantirà nel modello di serie che deriverà da questo concept un’autonomia su lunghe distanze (fino a 590 chilometri WLTP) ma anche prestazioni di guida dinamiche e un livello completamente inedito di connettività. All’interno, questo concept definisce un paradigma completamente nuovo di utilizzazione intuitiva grazie al cockpit completamente digitalizzato.

E ci sono novità sostanziali anche nei materiali, derivati da materie prime sostenibili, come la nuova AppleSkin, una pelle artificiale ricavata da residui della produzione del succo di mela ideata dall’azienda di Bolzano Frumat leather. La versione di produzione di Volkswagen ID.Space Vizzion debutterà alla fine del 2021 declinata in versioni diverse per Nord America, Europa e Cina.