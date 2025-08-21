Volkswagen, la nuova generazione di T-Roc debutterà a IAA Monaco. Evoluzione totale, sarà anche full-hybrid

Conto alla rovescia per la nuova generazione della popolare Volkswagen T-Roc che porterà sul mercato l'importante cambiamento costituito da una motorizzazione full hybrid che si affiancherà alle ICE elettrificate e a quella 100% a batteria, che sfrutterà però una diversa piattaforma. La conferma dell'imminente arrivo di T-Roc è stato fornito dalla stessa Casa di Wolfsburg con la diffusione di una curiosa immagine della nuova auto vista di fianco e totalmente ricoperta con una pellicola in cui l'effetto mimetico è creato da scritte e simboli in stile urban graffiti. La presentazione di questo modello di grande popolarità è prevista per l'evento IAA Mobility di Monaco che nella sua collocazione nel calendario Oica ha preso il posto, con cadenza biennale, del celebre Salone di Francoforte.

Nuova T-Roc, al di là del reveal europeo del prossimo settembre e della commercializzazione che dovrebbe arrivare a cavallo fra fine anno e inizio 2026, ha grande importanza per il marchio in Sud America e in altri mercati globali. Anche se Volkswagen non ha diffuso informazioni ufficiali sulla nuova generazione di T-Roc, i media tedeschi più vicini alla Casa di Wolfsburg hanno giù dettagliato lo schema costruttivo (piattaforma MQB Evo, la stessa della Golf, e nuovo sistema di infotainment MIB4) e le motorizzazioni.

Ci saranno motori ICE mild-hybrid e in un secondo tempo una T-Roc full-hybrid con uno schema di funzionamento analogo a quello proposto da Toyota, per sfruttare a seconda delle necessità la propulsione solo elettrica e quella fornita dal motore ICE. L'allargamento della gamma (ma i tempi non sono noti) prevede anche una T-Roc R con motorizzazione analoga a quella del Golf R e una versione 4Motion con trazione integrale.