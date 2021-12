Volkswagen Multivan eHybrid, la punta di diamante "green" con 50 km in solo elettrico

Il nuovo Multivan di Volkswagen sarà disponibile in Italia entro fine anno ad un prezzo ancora non ufficializzato, che tuttavia dovrebbe aggirarsi, in base agli allestimenti, tra i 65.000 e i 75.000 euro. E’ invece certo che da noi non arriveranno le versioni a benzina, mentre saranno disponibili il diesel e l’ibrido. Il primo, atteso all’inizio del 2022, sarà un 4 cilindri turbo da 150 cv; l’altro, denominato eHybrid, arriverà entro fine 2021, con il compito di rappresentare la novità più consistente: sarà un ibrido plug-in, ovvero un veicolo dotato, in aggiunta al motore termico a benzina (4 cilindri TSI turbo da 1395 cc), di un elettrico con batteria ricaricabile a una presa di corrente. Potenza totale 218 cv/350 Nm, trazione anteriore, cambio automatico DSG a 6 rapporti.

Alloggiata nel pianale, sotto i sedili anteriori, la batteria alimenta il motore elettrico, che fa anche da alternatore e motorino d’avviamento. Così equipaggiato il nuovo Multivan può raggiungere i 192 km/h, ma soprattutto può contenere i consumi di carburante nel ciclo combinato tra 1,6 e 1,5 l/100 km e i consumi di corrente fino a 14,6 kWh/100 km. L’avviamento avviene sempre in modalità elettrica e l’autonomia a emissioni zero può raggiungere 50 km; solo a partire da una velocità superiore a 140 km/h e in base al livello di carica della batteria entra in funzione anche il motore termico. A questo punto il Multivan viaggia in modalità ibrida, ma con la batteria sufficientemente carica l’e-Mode può essere attivato anche manualmente. Possibile riservare l’energia risparmiata per un successivo ingresso in città e poter quindi accedere a una ZTL.

Il tempo di ricarica a una presa domestica da 230 volt a 2,3 kW di corrente alternata è di 5 ore, tempo che si riduce a 3 ore e 40 minuti se viene impiegata una wallbox Volkswagen o una stazione da 360 volt e un cavo predisposto per 3,6 kW. Vale la pena ricordare, però, che è possibile ricaricare anche durante la marcia tramite il motore termico e il sistema di recupero dell’energia (in rilascio e in frenata). Secondo la Casa, l’autonomia può arrivare fino a 700 km.

È stata ampliata anche la disponibilità di sistemi di assistenza alla guida. A seconda dell’equipaggiamento sono disponibili fino a 20 dispositivi. Tra questi spicca il nuovo Travel Assist, che consente la guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h, con frenata automatica in prossimità di veicoli fermi in coda.