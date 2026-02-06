Volkswagen, la nuova T-Roc compie un balzo in avanti: funzionale e hi-tech, aumenta molto il comfort

Più spazio, maggiore comfort, dotazioni adeguate e grande attenzione alla scelta dei materiali, con un’attenzione particolare all’ecocompatibilità. Sono queste le qualità percepibili una volta preso posto a bordo del nuovo SUV/Crossover tedesco: un’auto che pur nella sua sostanziale semplicità non teme confronti in materia di qualità, com’è sempre stato, del resto, per il marchio Volkswagen. L’impressione, una volta entrati, è di trovarsi su un’auto più grande dei suoi 4,37 metri. E infatti a Wolfsburg non esitano a dire che “gli interni della T-Roc raggiungono il livello della Tiguan in termini di qualità, spazio e cockpit innovativo”.

In effetti, grazie ai centimetri guadagnati in lunghezza, si sta comodissimi in 4, comodi in 5, e non possono lamentarsi eventuali guidatori o passeggeri di statura superiore a 1,85 metri. Inoltre si è fatto in modo che ci fosse spazio sufficiente per i bagagli di tutti: la capacità del bagagliaio è aumentata di 30 litri fino all’altezza degli schienali del divano posteriore abbattibile 1/3-2/3, fino a 475 litri totali. E ancora: a partire dall’allestimento Life, l’area del bracciolo centrale può essere ribaltata separatamente (poggiatesta centrale incluso) per creare spazio per oggetti lunghi come gli sci, e negli allestimenti Life e Style è possibile ribaltare lo schienale del sedile del passeggero per trasportare oggetti particolarmente ingombranti.

Molta attenzione è stata dedicata anche all’ergonomia e alla qualità dei materiali. Nell’allestimento Style le fasce centrali dei sedili anteriori e posteriori esterni sono realizzate in una speciale microfibra ArtVelours Eco, materiale che annulla l’”effetto ceretta” col caldo. Già a partire dall’equipaggiamento Life, i sedili comfort dispongono, negli schienali, di supporti lombari pneumatici regolabili elettricamente. Tra i sedili anteriori c’è un comodo bracciolo centrale con vano portaoggetti integrato, e la versione top di gamma Style, concepita per il massimo comfort, dispone di un sedile di guida “ErgoActive” particolarmente ergonomico, con la disponibilità (anche per il passeggero) di una funzione di massaggio pneumatico regolabile in 14 posizioni!

Spazio e comfort a parte, novità importanti a bordo della nuova T-Roc sono costituite dal rotore di controllo della guida (può essere utilizzato per selezionare le varie impostazioni, come sui modelli di fascia superiore) e dal nuovo head-up display, che proietta le informazioni più importanti sul parabrezza, aggiungendosi ai sistemi d’infotainment. Sono disponibili, inoltre, tecnologie orientate all’utente come i comandi vocali e l’integrazione dell’intelligenza artificiale (con ChatGPT). In materia di comfort, vale la pena ricordare che la T-Roc offre in alternativa al climatizzatore automatico a 2 zone di serie, un sistema a 3 zone opzionale (Air Care Climatronic) che consente una climatizzazione mai utilizzata su questa classe di auto.